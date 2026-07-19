Bitcoin Prognose Juli 2026 nach Morgan Stanleys Krypto-Start und Saylors erster Verkaufsrunde

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Bitcoin handelt am 18. Juli 2026 bei rund 63.300 Dollar und liegt damit 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.000 Dollar. Morgan Stanley hat am 16. Juli den direkten Kryptohandel auf E*Trade für Millionen von Kunden freigeschaltet. Gleichzeitig hat Strategy unter Michael Saylor erstmals eine größere Bitcoin-Position veräußert. Die Bitcoin Prognose steht damit zwischen frischem institutionellem Zugang und neuer Unsicherheit um den größten Unternehmensbestand. Passt diese Mischung aus Vertrauen und Vorsicht in das Gesamtbild eines Marktes, der sich seit Jahresbeginn um 33 Prozent nach unten bewegt hat?

Bitcoin Prognose nach E*Trade-Start und Strategy-Verkäufen

Morgan Stanley hat am 16. Juli den Kryptohandel auf seiner E*Trade-Plattform für berechtigte US-Kunden abgeschlossen, wie Decrypt berichtete. Kunden können nun Bitcoin, Ethereum und Solana direkt über eine Partnerschaft mit dem Infrastrukturanbieter Zero Hash handeln. Die Gebühren liegen bei 50 Basispunkten pro Transaktion. E*Trade bedient über 8,6 Millionen Haushalte und verwaltet rund 1,56 Billionen Dollar an Kundengeldern. Für die Bitcoin Prognose bedeutet dieser Schritt, dass eine der größten Retail-Plattformen Amerikas nun Krypto neben Aktien anbietet.

Auf der anderen Seite hat Strategy unter Michael Saylor in der ersten Juliwoche 3.588 Bitcoin für rund 216 Millionen Dollar verkauft, wie CoinDesk meldete. Das Unternehmen hält weiterhin 843.775 BTC mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.476 Dollar pro Coin. Die Erlöse aus dem Verkauf fließen in die Dollar-Reserve, die inzwischen auf 3 Milliarden Dollar angewachsen ist. Die Bitcoin Prognose muss diesen neuen Ansatz berücksichtigen, bei dem Bitcoin weniger als reiner Akkumulationswert und mehr als Sicherheit für Finanzprodukte dient. Standard Chartered hält an seinem Jahresendziel von 100.000 Dollar fest und sieht die Verkäufe als vorübergehende Marktgeräusche.

Parallel dazu haben Whale-Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe der 59.000-Dollar-Marke akkumuliert, ein Muster, das bei früheren Tiefpunkten nach dem COVID-Crash und dem FTX-Zusammenbruch auftrat. Die ETF-Abflüsse von 4,5 Milliarden Dollar im Juni endeten Anfang Juli mit einem Zufluss von 510 Millionen Dollar über drei Tage. Das FOMC-Treffen am 28. und 29. Juli gilt als der nächste entscheidende Katalysator für die Bitcoin Prognose.

Bei einem Kurs von 63.300 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 1,27 Billionen Dollar bewegen sich selbst optimistische Szenarien im Bereich eines einstelligen prozentualen Anstiegs über Wochen. Die Bitcoin Prognose für das zweite Halbjahr bleibt an diese Dynamik gebunden, während kleinere Projekte mit verifizierter Infrastruktur eine andere Wachstumsgleichung anbieten.

Pepeto und PepetoSwap als gebührenfreie Handelsebene vor dem Listing

Während die Bitcoin Prognose sich auf die Frage konzentriert, ob 58.000 Dollar als Boden hält, stellt Pepeto die vollständige Handelsinfrastruktur bereit, die Käufer ab dem ersten Tag nach dem Listing brauchen. PepetoSwap bildet dabei den Kern und macht jeden Handel gebührenfrei, sodass die Kosten entfallen, die bei konventionellen Plattformen den Gewinn jeder einzelnen Transaktion mindern. Ob Anleger Token tauschen oder eine neue Position aufbauen wollen, die Nullgebühren-Struktur bewahrt den vollen Wert jeder Bewegung.

Der Risk Scorer bietet eine weitere Schutzebene, indem er jeden Token vor dem Kauf auf Smart-Contract-Schwachstellen analysiert, und die Cross-Chain Bridge ermöglicht Transfers zwischen Blockchains ohne Gebühren. Ein ehemaliger Binance-Experte, dessen praktische Börsenerfahrung die Gestaltung von PepetoSwap geprägt hat, führt das Projekt. Die Sicherheit des gesamten Smart Contracts wurde durch ein vollständiges SolidProof-Audit gewährleistet, das sämtliche Codezeilen auf Fehler und potenzielle Angriffsvektoren prüfte und abnahm.

Das Projekt hat Presale-Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, obwohl sich der Gesamtmarkt seit Monaten im Rückgang befindet. Der Einstiegspreis blieb seit der ersten Phase unverändert. Mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token, verteilt auf Presale, Betrieb und Reserven, ist jede Zuweisung auf der Blockchain prüfbar. Die Verbindung von fertigen Produkten und einem stabilen Presale-Preis hebt Pepeto von Projekten ab, die nur mit einem Token an den Markt gehen.

Trotz der allgemeinen Marktzurückhaltung fließt weiterhin frisches Kapital ein, was darauf hindeuten könnte, dass die Teilnehmer eine Möglichkeit erkennen, die sich beim Listing-Start vollständig entfaltet. Während die Bitcoin Prognose Monate braucht, um moderate Gewinne zu liefern, positioniert der feste Presale-Preis frühe Käufer vor dem Moment, in dem der Markt den Wert der fertigen Produkte zum ersten Mal bewertet. Funktionierende Werkzeuge vor dem Börsenhandel könnten nach dem Listing als Fundament dienen, auf dem weiteres Kapital in das Projekt fließt.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt am FOMC-Termin Ende Juli und an der Frage, ob die ETF-Zuflüsse dauerhaft zurückkehren, doch bei 1,27 Billionen Dollar Marktkapitalisierung bewegen sich selbst gute Szenarien im einstelligen Prozentbereich. Pepeto bietet einen Presale-Einstieg, bei dem das Listing-Ereignis den entscheidenden Multiplikator darstellen könnte, und die laufenden Werkzeuge geben dem Projekt eine Basis, die anderen Presales fehlt. In jedem Zyklus haben diejenigen profitiert, die während der Angst eingestiegen sind. Das Fenster ist noch offen, aber der Kapitalfluss könnte darauf hindeuten, dass sich der Zugang bald verändert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Ende Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose sieht den Kurs in einer Spanne zwischen 58.000 und 70.000 Dollar, abhängig davon, ob der 58.000-Dollar-Support hält und die ETF-Zuflüsse zurückkehren. Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als wichtigster Katalysator.

Warum zieht Pepeto in einem schwachen Markt Kapital an?

Pepeto liefert PepetoSwap, einen Risk Scorer und eine Cross-Chain Bridge, alle durch SolidProof geprüft. Das Projekt arbeitet bereits vor dem Listing und ist über pepetocoin.com zugänglich.