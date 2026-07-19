DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph China hat die erste Stufe des Bieterverfahrens zur Veräußerung des Aktienpaketes erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Triumph China hat die erste Stufe des Bieterverfahrens zur Veräußerung des Aktienpaketes erfolgreich abgeschlossen

Kahl am Main (pta000/19.07.2026/20:45 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES informiert: Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, hat die erste Stufe des Bieterverfahrens zur Veräußerung des Aktienpaketes erfolgreich abgeschlossen

Kahl am Main, den 19. Juli 2026

Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, ("Triumph"), hat die Gesellschaft heute darüber informiert, dass die öffentliche Angebotsfrist des Bieterverfahrens abgelaufen ist und Triumph Angebote zur Übernahme der von Triumph gehaltenen, rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) von interessierten Investoren erhalten hat. Damit konnte die erste Stufe des Bieterverfahrens erfolgreich abgeschlossen werden. Triumph wird nun mit der Prüfung der erhaltenen Unterlagen gemäß den für Triumph geltenden Vorschriften fortfahren. Triumph behält sich auskunftsgemäß vor, dass dieser folgende Prozess nicht zwangsläufig zu einer Transaktion führen muss.

SINGULUS TECHNOLOGIES wird durch Triumph informiert, sollte die Veräußerung der in Rede stehenden Aktien erfolgreich abgeschlossen werden.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 19, 2026 14:45 ET (18:45 GMT)