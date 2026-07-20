Argentiniens Bergbau boomt: Rohstoffexplorer drücken unter Milei aufs Tempo

Gold, Silber, Kupfer, Molybdän, Lithium: Bergbauunternehmen in Argentinien meldeten in den vergangenen Monaten große Fortschritte bei ihren Projekten. Die lähmende Ära des Peronismus scheint unter Präsident Milei zumindest im Bergbau ihr vorläufiges Ende gefunden zu haben.

Der Metallexplorer Argentina Metals (ISIN: CA04022C1095, WKN: A42CJA) macht Nägel mit Köpfen. Im Juni wurden nacheinander die Listings an der kanadischen TSX-Venture und der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen. Mit Enrique Reichhard wurde der ehemalige Codelco Do Brasil Mineração-Direktor als Vizepräsident Exploration ins Boot geholt. Zwei Wochen später folgten der Hercules Metals CEO Chris Paul und der Argenta Silver CEO Joaquin Marias als technische Berater.

Zwischen Börsennotierungen und Personalien konnte ein weiterer Meilenstein vermeldet werden. Das Bergbauministerium von Mendoza genehmigte den Kauf der knapp 10.000 Hektar großen Liegenschaften El Salado und La Quimera durch eine Tochtergesellschaft von Argentina Metals. Die Liegenschaften erweitern die Landposition des Unternehmens in Mendoza erheblich und stärken seine Präsenz in einer der wichtigsten aufstrebenden Kupferregionen Argentiniens.

Argentiniens Bergbau-Aufschwung ist real

Unter der Regierung Milei erlebt der argentinische Rohstoffsektor einen Aufschwung. Nicht zuletzt die RIGI-Gesetzgebung zieht große Investoren an - ein erklärtes Ziel des Präsidenten, der marode Staatsfinanzen, Hyperinflation und eine schwache Währung geerbt hat. Die Auslandsinvestitionen sollen bei zentralen Zielen - Inflationsbekämpfung, Normalisierung der Währung und Rückkehr an den Bondmarkt - unterstützen.

Ein Blick auf Berichte von Bergbau- und Explorationsunternehmen zu ihren argentinischen Projekten aus den vergangenen Monaten belegt: Der Aufschwung ist real. Zahlreiche Akteure meldeten signifikante Fortschritte in Form von Bohrerfolgen, Studien und Genehmigungen. Die Ergebnisse zeigen: An hochgradigen Lagerstätten mangelt es dem Land nicht.

Unico Silver legte Anfang Juli Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm beim Silberprojekt Joaquin in der Provinz Santa Cruz vor. Die Bohrungen liefern weiterhin vielversprechende Gold-Silber-Abschnitte in den Prospektionsgebieten La Morocha SE, Breccia Puntudo und La Negra SE, wodurch sich die Mineralisierung über die im März 2026 ermittelte Mineralressource hinaus erstreckt. Unter den Highlights: 52,3 Meter mit 378 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.

Aldebaran Resources veröffentlichte im Mai Bohrergebnisse für das Kupfer-Goldprojekt Altar in San Juan. Gemeldet wurden unter anderem 1.339,30 Meter mit 0,45 % Kupferäquivalent, darunter 500 Meter mit 0,71 %.

Explorer liefern Bohrerfolge und Projektfortschritte

AbraSilver Resource berichtete Mitte Juli über neue Analyseergebnisse des laufenden Phase-VI-Bohrprogramms auf dem Projekt Diablillos. Die Ergebnisse könnten die Mineralressourcen über den kürzlich abgeschlossenen Minenplan der endgültigen Machbarkeitsstudie hinaus weiter ausbauen. Unter den Resultaten: 109 Meter mit 221,2 Gramm Silber und 0,72 Gramm Gold pro Tonne.

NGEx Minerals liefert für das Projekt Lunahuasi in San Juan seit geraumer Zeit herausragende Bohrergebnisse am Fließband. Ende Juni wurden 1.540 Meter mit 1,17 % Kupferäquivalent gemeldet, Anfang Juni dann 19 Meter mit 25,84 %.

First Quantum Minerals reichte im Februar den technischen Bericht für das Taca Taca Projekt in der Puna-Region der Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens ein. Der Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Lagerstätte wird darin ein Tagebau mit einer anfänglichen Verarbeitungskapazität von 40 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) attestiert, die ab dem fünften Betriebsjahr auf 60 Mtpa erweitert werden soll. Die Studie sieht einen NPV (8 % Diskontsatz) von gut 5,9 Mrd. USD, ausgehend von einem Kupferpreis von 4,50 USD pro Pfund (lb) und einem Goldpreis von 3.000 USD pro Unze.

Lithium Argentina erhielt im Mai die RIGI-Genehmigung für die Erweiterung des Lithiumsole-Betriebs Cauchari-Olaroz. Die Erweiterung zielt auf eine zusätzliche Produktionskapazität von 45.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent pro Jahr ab.

30 Jahre Bürokratiehürden vorbei

"Dreißig Jahre lang verhinderten politische und rechtliche Hindernisse faktisch die Aufnahme des Bergbaus in Mendoza. Diese Ära geht nun zu Ende", erläutert Argentina Metals gegenüber Investoren. Das Unternehmen setzt auf diese Region - und hat dort insgesamt rund 150.000 Hektar Land im Distrikt Malargüe unter seine Kontrolle gebracht.

Der Explorer fokussiert sich auf Mendoza und Kupfer. Das Kalkül dahinter: Chile und Argentinien teilen sich die gleiche geologische Formation: Den Andinen Kupfergürtel, eine der ergiebigsten Kupferregionen der Welt. Chile betreibt dort seit einem Jahrhundert Kupferabbau. Argentiniens Teil ist nahezu unberührt. Das riesige geologische Potenzial der Anden, der belebende regulatorische Rahmen unter Präsident Milei und die global unabwendbare Verknappung von Kupfer sind langfristig gute Argumente für die Argentina Metals-Aktie.

Weitere Informationen zu Argentina Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/argentina-metals-corp/

Unternehmen: Argentina Metals Corp

TSXV: VLLC

WKN: A42CJA

ISIN: CA04022C1095

Frankfurt: VA5

Webseite: https://www.argentinametals.com

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