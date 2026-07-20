Wir stufen AIXTRON von SELL auf HOLD herauf, nachdem der Aktienkurs um 33 % gefallen ist, was die Aktie wieder näher an unseren unveränderten fairen Wert von 40,00 EUR gebracht hat und die vorherige Bewertungsasymmetrie weitgehend beseitigt hat. Die Korrektur scheint durch Gewinnmitnahmen und eine breitere Neubewertung der Erwartungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) bedingt zu sein, und nicht durch eine Veränderung der Fundamentaldaten. Der Schwung im Bereich der KI-Optoelektronik bleibt intakt, wobei GaN eine zusätzliche Wachstumsstütze im mittelfristigen Zeitraum bietet. AIXTRONs Marktanteil von etwa 90 % in beiden Märkten positioniert das Unternehmen, um eine kombinierte jährliche Umsatzchance von etwa 340 bis 610 Mio. EUR allein aus KI-Optik und HVDC zu erfassen, mit weiteren Optionen aus einem erneuten SiC-Capex-Zyklus und einer Erholung im Bereich Spezial-LEDs. Wir erwarten ein starkes Q2, wobei der Auftragseingang das Hauptaugenmerk darstellt und die Buchungen 200 Mio. EUR übersteigen dürften. Bei einem EV/EBIT von etwa 22,5x für 2027E sehen wir nun ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Verhältnis. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se





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