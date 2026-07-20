Steigende Netztarife, hohe Förderungen und Zweifel an der Versorgungssicherheit: Kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie die Energiewende. Gleichzeitig stehen Politik und Wirtschaft unter Druck, die Strompreise dauerhaft wettbewerbsfähig zu halten. Eine jener Personen, die sich wissenschaftlich mit dieser Frage beschäftigt, ist Tara Esterl. Die Energiewirtschafts-expertin am Austrian Institute of Technology (AIT) hat gemeinsam mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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