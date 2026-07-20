Die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren ist gestern zu Ende gegangen. Da ist es selbstverständlich an der Zeit, Bilanz für Adidas zu ziehen. Hat die Mega-WM in Nordamerika die Erwartungen des Sportartikelkonzerns erfüllt und der Adidas-Aktie einen neuen Push gegeben? Positive Effekte schon im Vorfeld Den zweiten Teil dieser Frage muss man mit einem "Jein" beantworten. Im Verlaufe der fast sechs Wochen dauernden Weltmeisterschaft hat die Adidas-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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