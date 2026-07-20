Die BYD-Aktie hat nach ihrer starken Rallye zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Hoch rund -55% eingebüßt. Damit richtet sich der Blick der Anleger verstärkt auf die aktuelle Chartstruktur. Nach dem kräftigen Rücksetzer stellt sich nun die Frage, ob die laufende Korrektur bereits beendet ist und eine nachhaltige Trendwende bevorsteht, oder ob der Verkaufsdruck zunächst weiter anhält. Entscheidend wird sein, ob wichtige Unterstützungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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