Anzeige
Mehr »
Montag, 20.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
42 Proben im Labor - Jetzt beginnt die spannendste Phase für diese Wolfram-Aktie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Stuttgart
20.07.26 | 11:33
2,200 Euro
+4,76 % +0,100
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2002,42012:04
Dow Jones News
20.07.2026 11:21 Uhr
167 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2-

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
20-Jul-2026 / 09:49 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

20 July 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 13 July 2026 to 17 July 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

13 July 2026 LSE   174.1478p              35,608     177.6000p       170.4000p 
 
14 July 2026 LSE   174.8915p              35,960     178.4000p       171.2000p 
 
15 July 2026 LSE   176.3652p              34,909     178.0000p       175.0000p 
 
16 July 2026 LSE   184.0719p              1,338      184.4000p       183.8000p 
 
17 July 2026 LSE   186.1666p              3,516      187.8000p       183.4000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,390,910 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,350,666 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,350,666 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
13 July 2026 460            173.80        08:06:32        00406196528TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 362            173.60        08:08:02        00406197340TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 70            173.60        08:08:02        00406197341TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 30            173.00        08:10:53        00406198993TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 400            173.00        08:10:53        00406198994TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.80        08:17:40        00406205482TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 434            171.00        08:19:34        00406207215TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 928            173.20        08:58:57        00406236837TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 246            173.00        09:00:22        00406238301TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 213            173.00        09:01:02        00406238719TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 71            173.00        09:01:02        00406238720TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 459            173.00        09:08:40        00406242512TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.40        09:17:35        00406248015TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.40        09:41:10        00406265856TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.20        09:41:10        00406265857TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 111            172.00        09:51:53        00406272657TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 342            172.00        09:51:59        00406272691TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 111            172.00        09:51:59        00406272692TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            171.60        10:15:52        00406286243TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            171.60        10:15:52        00406286244TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 464            171.20        10:15:59        00406286297TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 152            171.60        10:37:51        00406302479TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 782            171.60        10:37:51        00406302480TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 934            171.40        10:38:52        00406303170TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 434            171.00        10:39:27        00406303712TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 464            171.00        11:03:06        00406315501TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 465            170.80        11:12:00        00406315834TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 44            170.40        11:20:23        00406316163TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 466            171.00        11:31:28        00406317163TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 465            170.60        11:32:58        00406317260TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 458            170.40        11:34:32        00406317301TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 891            171.40        11:48:23        00406317820TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 444            170.80        11:53:38        00406318012TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 432            170.80        12:10:42        00406318644TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 258            170.60        12:33:32        00406319411TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 29            170.80        12:43:33        00406319718TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 458            172.60        12:49:38        00406319918TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 447            172.20        12:50:04        00406319928TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 441            172.60        13:03:03        00406320447TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 162            172.60        13:03:42        00406320474TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 282            172.60        13:07:31        00406320918TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 64            172.60        13:07:31        00406320919TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 98            172.60        13:12:04        00406321073TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 346            172.60        13:12:04        00406321074TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 433            173.40        13:16:09        00406321208TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 446            175.20        13:20:51        00406321342TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 440            175.20        13:25:41        00406321539TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 435            175.00        13:35:15        00406321944TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 464            176.20        14:01:10        00406322790TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 448            176.20        14:01:30        00406322823TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 407            175.80        14:03:20        00406322911TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 52            175.80        14:06:09        00406322983TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 407            175.80        14:06:09        00406322984TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 438            175.80        14:12:23        00406323250TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 443            175.60        14:18:12        00406323582TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 436            175.40        14:19:58        00406323665TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            175.80        14:31:09        00406324116TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            175.80        14:31:09        00406324117TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 454            175.80        14:31:09        00406324118TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 173            175.20        14:38:51        00406324588TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 452            176.00        14:44:15        00406325018TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 460            175.80        14:44:15        00406325019TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 467            175.80        15:16:44        00406327557TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 454            175.60        15:16:45        00406327622TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2- 

13 July 2026 450            175.60        15:16:45        00406327625TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 280            175.60        15:16:45        00406327626TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 2             175.60        15:16:45        00406327627TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 168            175.60        15:16:45        00406327628TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 450            175.60        15:16:45        00406327629TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 450            175.60        15:16:45        00406327634TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 452            175.60        15:16:45        00406327636TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 452            175.40        15:16:45        00406327646TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 447            175.60        15:17:40        00406327845TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 451            176.00        15:24:36        00406328354TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 460            176.20        15:28:54        00406328645TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 442            176.20        15:28:59        00406328647TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 438            176.00        15:34:22        00406328895TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 712            176.80        15:56:39        00406330104TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 472            177.00        15:56:39        00406330105TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 460            176.80        15:56:39        00406330106TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 465            177.40        15:56:40        00406330107TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 463            177.60        15:56:55        00406330122TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 469            177.00        15:58:58        00406330187TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 468            177.40        16:02:46        00406330422TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 458            176.80        16:05:56        00406330586TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 197            176.60        16:08:27        00406330748TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 950            177.20        16:15:03        00406331203TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 442            176.60        16:15:49        00406331259TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 436            176.40        16:17:09        00406331325TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 343            177.20        09:00:00        00406453849TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 929            175.80        09:00:00        00406453850TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1323           175.60        09:00:00        00406453851TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 112            175.60        09:00:00        00406453852TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 134            175.00        09:00:00        00406453853TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 134            174.60        09:00:01        00406453855TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 789            174.60        09:00:01        00406453856TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 17            178.40        09:01:42        00406454758TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 872            177.80        09:03:29        00406455598TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 17            177.80        09:03:29        00406455599TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 458            178.20        09:03:33        00406455621TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            176.20        09:07:24        00406457307TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 471            175.20        09:11:28        00406459257TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 80            175.00        09:20:38        00406463305TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 80            175.00        09:20:38        00406463306TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 300            175.00        09:20:38        00406463307TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 452            175.60        09:29:35        00406467066TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 456            175.40        09:32:15        00406468316TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 465            175.60        10:08:22        00406511642TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 459            175.60        10:10:46        00406515877TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            175.40        10:17:09        00406527225TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            175.40        10:17:09        00406527226TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            175.60        10:49:41        00406580435TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 934            175.60        10:51:08        00406581693TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 440            175.40        11:12:31        00406587525TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            175.20        11:16:22        00406587780TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            174.80        11:20:17        00406587906TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            174.80        11:20:17        00406587907TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 466            174.80        11:20:17        00406587908TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 866            174.40        11:25:40        00406588180TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 433            174.40        11:25:40        00406588181TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 454            174.20        11:26:16        00406588204TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            174.40        11:55:14        00406589573TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            174.20        11:55:14        00406589574TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1             173.00        12:14:39        00406590252TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 453            173.00        12:14:39        00406590253TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 431            172.80        12:39:49        00406591733TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            172.60        12:46:49        00406591973TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            172.20        12:57:08        00406592329TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 437            172.00        12:57:08        00406592330TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 454            171.20        13:03:20        00406592517TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1295           172.40        13:25:33        00406593211TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 437            172.20        13:25:33        00406593212TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 461            173.80        13:31:18        00406593941TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            173.60        13:32:42        00406594125TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 445            173.60        13:32:42        00406594126TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 435            173.40        14:05:44        00406595512TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 442            173.40        14:19:42        00406595967TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            173.40        14:19:42        00406595968TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1393           174.40        14:32:13        00406596809TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1334           174.60        14:36:01        00406597264TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 431            174.20        14:36:41        00406597312TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 436            174.00        14:36:58        00406597317TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 450            174.00        14:37:33        00406597345TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 483            174.00        14:48:28        00406598008TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 479            174.00        14:50:39        00406598125TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 479            174.00        14:51:26        00406598162TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 897            174.40        14:55:43        00406598399TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 448            174.20        14:58:16        00406598560TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            174.60        15:01:31        00406598799TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            175.60        15:07:57        00406599308TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 430            177.40        15:20:12        00406600171TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            177.00        15:20:23        00406600187TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.