Der Juli entwickelt sich zu einem bärenstarken Monat für die Alibaba-Aktie. Seit Monatsbeginn hat der Kurs des chinesischen Technologiekonzerns bereits um über +17% zugelegt und auch am Montagmorgen startet die Aktie mit einem Kursplus von gut +4% in den europäischen Handel. Was steckt hinter der zuletzt so starken Performance von Alibaba und kann sie noch weitergehen? Eine aggressive KI-Cloud-Expansionsstrategie Alibaba sorgt derzeit mit einer aggressiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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