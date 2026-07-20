Etwas erstaunt war ich heute schon, dass weder ATX noch DAX die vorbörsliche negative Stimmung bestätigten. Beide im Plus, aber die erneute Eskalation in Nahost sollte uns trotzdem Sorgen machen, weil die Märkte hier meiner Meinung nach gerade ein bisschen zu entspannt sind. Der Ölpreis ist wieder über 90 US-Dollar je Barrel geklettert, und das ist kein harmloses Signal. Denn je länger Brent auf diesem Niveau bleibt oder weiter steigt, desto unangenehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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