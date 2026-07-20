Versierte Führungspersönlichkeit im Bereich Unternehmensfinanzen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmenssoftwareanbietern in Wachstums-, M&A- und strategischen Transformationsphasen mit

KinaxisInc. (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der Lieferkettenplanung und -orchestrierung, gab heute bekannt, dass Herb Yeh mit Wirkung vom 27. Juli 2026 zum Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer ernannt worden ist.

In dieser Rolle beaufsichtigt Yeh die globale Finanzorganisation und Unternehmensstrategie bei Kinaxis mit Leitung der Geschäftsbereiche Finanzen, Rechnungslegung, Investorbeziehungen, Unternehmensstrategie und Unternehmensentwicklung. Er wird dabei eng mit dem Geschäftsleitungsteam und dem Board of Directors zusammenarbeiten, um eine disziplinierte Umsetzung, langfristiges Wachstum und Wertschöpfung für die Aktionäre zu unterstützen.

"Herb Yeh hat seit dem Beginn seiner Karriere mit Vorständen und Geschäftsleitungsteams bei deren kritischsten Wendepunkten in der Unternehmenssoftware zusammengearbeitet, und wir freuen uns sehr, ihn bei Kinaxis begrüßen zu dürfen", erklärte Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Kinaxis. "Er hat Kinaxis und den breiteren Sektor der Lieferkettentechnologie seit mehr als zehn Jahren genau im Auge behalten, und diese tiefgreifende Perspektive ist zusammen mit seiner Erfahrung in der Unternehmensberatung zu Fragen der Kapitalzuteilung, strategischen Finanzen, M&A und globalem Wachstum genau das, was wir brauchen, wenn wir Kinaxis für die nächste Innovations- und Wachstumsphase aufbauen und skalieren wollen. Herb Yeh verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen im Verlauf der Umsetzung komplexer strategischer und finanzieller Entscheidungen, die für unsere Kunden und Aktionäre bei der langfristigen Wertschöpfung von großer Bedeutung sein wird."

Yehs Tätigkeit für Kinaxis erfolgt zum Beginn der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens mit Fokus auf globale Skalierung, beschleunigte Innovation und strategische Kapitalverwendung zur Unterstützung langfristiger Wertschaffung.

"Kinaxis hat etwas wirklich Eigenes aufgebaut, nämlich eine Plattform, die genau im Mittelpunkt der komplexen Entscheidungsfindung in Unternehmen steht", sagte Yeh. "Der Markt für die Lieferkettenplanung wird durch KI transformiert und Kinaxis ist in einer außergewöhnlich guten Position, an der Spitze dieser Transformation zu stehen. Ich freue mich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Razat und seinem Team, um auf diese Grundlage aufzubauen und langfristigen Wert für Kunden und Aktionäre zu schaffen."

Yeh bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzen und Investmentbanking mit, die er in Zusammenarbeit mit führenden weltweit tätigen Technologieunternehmen bei einer breiten Palette strategischer und Finanzfragen erworben hat. Zuletzt war er Senior Managing Director bei Evercore, wo er bei der Leitung der Beratungsabteilung zu Technologiestrategien mit Fokus auf Software mitwirkte. In dieser Position arbeitete er mit hochrangigen Management-Teams und Vorständen bei Fragen der Kapitalallokation, M&A, Kapitalstrukturentscheidungen und langfristiger Wertschöpfung zusammen.

Davor bekleidete Yeh die Positionen des Global Co-Head of Technology Investment Banking und Vice Chairman of Banking, Capital Markets and Advisory bei Citi, wo er die globale Kundenbindung im gesamten Technologiesektor leitete. Früher in seiner Laufbahn bekleidete er hochrangige Rollen bei Bank of America Merrill Lynch. Er begann seine Karriere als Rechtsberater in Unternehmens- und Wertpapierfragen bei Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP.

Wie bereits gemeldet, wird das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch, den 5. August 2026 nach Börsenschluss vorlegen. Eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen findet am Donnerstag, den 6. August 2026 um 8.30 Uhr Eastern Time statt.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Lieferkettenplanung und -orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten betreut und die Zuständigen bei deren Verwaltung unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Verfahren, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Flexibilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne anwendbarer Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftsstrategie, Wachstumsinitiativen und den künftigen Betrieb von Kinaxis beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung und sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse maßgeblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Darstellungen abweichen. Lesern wird angeraten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Derartige Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren werden in den öffentlichen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen erläutert, die bei SEDAR+ verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, derartige Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei den es ist gesetzlich dazu verpflichtet.

Quelle: Kinaxis Inc.

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