ODESSA (dpa-AFX) - Nach dem Beschuss eines zivilen Handelsschiffes in der Schwarzmeer-Region Odessa am Sonntag sind die Vermissten tot gefunden worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer nach Angaben der zentralen Hafenverwaltung der Ukraine auf zehn. Bei neun von ihnen handele es sich um Besatzungsmitglieder des Schiffes unter der Flagge des westafrikanischen Landes Guinea-Bissau. Außerdem sei ein Lotse ums Leben gekommen, teilte die zentrale Hafenverwaltung mit. Die insgesamt 17 Crew-Mitglieder sind demnach indische und syrische Staatsbürger.

Die Seestreitkräfte der Ukraine hatten Russland am Sonntagabend vorgeworfen, das zivile Schiff angegriffen zu haben. Zunächst war die Rede von fünf Toten, fünf Vermissten und acht Geretteten.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. In der Schwarzmeer-Region gibt es schwere Gefechte zwischen den Kriegsparteien./ksr/DP/mis