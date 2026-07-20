EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 21. Zwischenmeldung

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.07.2026 / 15:37 CET/CEST

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Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 insgesamt 19.280 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 13. Juli 2026 6.000 15,3447 14. Juli 2026 5.500 15,2311 15. Juli 2026 3.073 15,0439 16. Juli 2026 2.228 15,7976 17. Juli 2026 2.479 15,6018 Summe 19.280 15,3498

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 477.254 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

München, 20. Juli 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand