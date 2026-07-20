Hannover (ots) -Vor 50 Jahren eröffnete Burger King in Berlin sein erstes Restaurant in Deutschland. Seitdem hat das "Home of the Whopper" Generationen von Gästen begeistert - mit flame-grilled Burgern, die sich nach eigenen Vorlieben zusammenstellen lassen, innovativen Snack-Ideen und dem größten Plant-based Sortiment der deutschen Systemgastronomie. Zum 50. Geburtstag verteilt Burger King Deutschland nun Geschenke.Unter dem Motto "Feier ein Bissen mit uns!" können Gäste direkt mitfeiern. Wer die Baby Burger Box Party Edition kauft und am MyBurgerKing Bonusprogramm teilnimmt, erhält einen garantierten Gewinn. Neben Sofortgewinnen wie Coupons, Sofortgewinnen oder Kronen gibt es exklusive Erlebnisse, die man so nicht kaufen kann. Der royale Hauptpreis: 1 Million Kronen für ein MyBurgerKing-Konto."50 Jahre Burger King in Deutschland sind ein ganz besonderer Anlass, mit unseren Gästen zu feiern und Danke zu sagen. Seit 1976 steht Burger King für Flame-Grilling, den Whopper und Momente, die in Erinnerung bleiben. Zum Jubiläum feiern wir deshalb mit einer limitierten Baby Burger Box, einer eigenen Geburtstags-Dessert-Kollektion und der Chance auf 1 Million MyBurgerKing Kronen", so Yvonne von Eyb, CMO bei Burger King Deutschland.Die Jubiläumskampagne "Feier ein Bissen mit uns!" läuft bundesweit in allen teilnehmenden Restaurants und wird von einem Kampagnenfilm mit einem außergewöhnlichen Geburtstagsständchen begleitet, das zeigt, dass guter Geschmack sich durchaus auch musikalisch verewigen lassen kann. Neben der limitierten Baby Burger Box Party Edition gehören auch weitere Jubiläumsangebote dazu - darunter Popping Candy Style Desserts, Mozzarella Kronen und der einzigartige XXL Whopper Style Dip, der den Geschmack des Whopper in eine Sauce bringt.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0152 / 549 11 68E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King PressebüroAnsprechpartner: Tobias Müller, Folke VoigtTelefon: 0172 / 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6318123