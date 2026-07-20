DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,0% zuvor: 4,9% 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Mai *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: 18,0 Punkte zuvor: 10,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -78,0 Punkte zuvor: -81,0 Punkte 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q 13:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Treffen mit europäischer Botschafter-Delegation anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Irlands *** 18:30 NL/Airbus SE, Business Update 2026 ===

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July 20, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)

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