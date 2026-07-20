© Foto: Dall-EMichael Saylor stellt sich gegen BIP-110. Der Vorschlag soll die Speicherung nichtfinanzieller Inhalte einschränken und könnte das Netzwerk spalten.BIP-110 soll verhindern, dass die Bitcoin-Blockchain zunehmend für große Datenmengen genutzt wird, die nichts mit klassischen Bitcoin-Zahlungen zu tun haben. Michael Saylor, einer der bekanntesten Bitcoin-Befürworter der Welt, hält den Plan jedoch für gefährlich. Was ist BIP-110 überhaupt? BIP steht für "Bitcoin Improvement Proposal". Über solche Vorschläge werden mögliche Änderungen am Bitcoin-Protokoll diskutiert. BIP-110 sieht eine zunächst auf ein Jahr begrenzte Änderung der Netzwerkregeln vor. Bestimmte datenintensive Transaktionen sollen …
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