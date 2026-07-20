© Foto: Daniel Reinhardt - dpaPhilippine Airlines bestellt bis zu 20 Boeing Dreamliner im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar. Auch GE Aerospace profitiert vom Großauftrag.Philippine Airlines bestätigte am Montag 15 Festbestellungen für Boeing 787-10-Maschinen sowie Kaufoptionen für weitere fünf dieser Großraumflugzeuge. Wenn die Fluggesellschaft alle 20 Maschinen kauft, hat das Geschäft laut IBA Group, einem Beratungsunternehmen für die Luftfahrtbranche, einen Wert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar, basierend auf geschätzten Preisen nach Abzug der Rabatte. Die Flugzeuge werden mit GE Aerospace GEnx-1-Triebwerken ausgestattet sein, sagte eine mit der Bestellung vertraute Quelle. Die Auslieferung soll 2031 beginnen. Für …
Enthaltene Werte: US0970231058,US3696043013Den vollständigen Artikel lesen
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