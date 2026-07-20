Ist die Übernahme der Addiko Bank durch die Raiffeisen Bank International (RBI) eine g'mahte Wiesn, wovon letzte Woche die meisten Insider ausgingen? - Ich habe hier darüber berichtet.Der slowenische Mitbieter NLB warf zuletzt nochmals alles in die Waagschale, erhöhte sein Angebot auf 37 Euro und zahlt damit einen Aufschlag von fast 40 Prozent auf das RBI-Angebot von 26,50 Euro (die Aktie notiert derzeit bei 27,50 Euro).NLB mit ZusagenDoch wen hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer