Boeing will die Entwicklung eines neuen Passagierflugzeugs weiter aufschieben. Konzernchef Kelly Ortberg erklärte am Montag auf der Luftfahrtmesse in Farnborough, dass der US-Flugzeugbauer zunächst seine Finanzen sanieren und das operative Geschäft stabilisieren müsse. Die Aktie notiert am Montagnachmittag 2,3 Prozent tiefer. • Boeing verschiebt die Entwicklung eines 737-MAX-Nachfolgers um mehrere Jahre und stellt die Sanierung der Bilanz sowie die Stabilität der Produktion in den Vordergrund. • Neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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