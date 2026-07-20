DJ Fitch bestätigt Deutsche Post (DHL) mit "A-" Ausblick stabil
DOW JONES--Fitch gesteht der Deutschen Post (DHL) weiterhin eine langfristige Bonitätsbewertung bei "A-" bei einem stabilen Ausblick zu. Wie die Ratingagentur mitteilte, reflektiert die Bestätigung in erster Linie das ausbalancierte Geschäftsmodell des Konzerns mit Präsenz in diversen Subsektoren des Logistikgeschäfts und die geographisch breite Aufstellung. Zudem hebt Fitch das solide Finanzprofil und die Liquidität hervor.
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July 20, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)
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