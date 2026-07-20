Welche Versicherer und Maklerunternehmen sind aus Verbrauchersicht die besten Dienstleister? Das Kölner Analysehaus ServiceValue hat in Kooperation mit dem Handelsblatt analysiert, welche Unternehmen am besten abschneiden. Insgesamt wurden 539 Versicherer in 21 Kategorien bewertet. Das Kölner Analysehaus ServiceValue hat in Kooperation mit dem Handelsblatt bewertet, welche der zahlreichen Anbieter als die besten Dienstleister gelten. Die Bewertung ist Teil der Studie "Deutschlands beste Dienstleister". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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