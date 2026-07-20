© Foto: Richard Drew - APUS-Aktien sind historisch teuer, nur die Dotcom-Blase war extremer. Laut einer Analyse der Financial Times treibt KI die Kurse - aber die erwartete Realrendite schrumpft auf magere 2,4 Prozent.An den US-Aktienmärkten wächst die Sorge, dass Anleger die Risiken einer neuen Korrektur unterschätzen. Nach einer Analyse der Financial Times sind die Bewertungen inzwischen auf ein Niveau gestiegen, das historisch nur während der Dotcom-Blase übertroffen wurde. Das zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis nach Robert Shiller, kurz CAPE, lag im Juli 2026 bei 41,4. Damit notiert es über dem Niveau vor dem Crash von 1929 und weit über seinem langfristigen Durchschnitt von 17,8 seit dem Jahr 1881. …
Enthaltene Werte: US4642875XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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