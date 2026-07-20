Der italienische Bahnkonzern Italo macht seinen geplanten Einstieg in den deutschen Fernverkehr konkret. Für 3,6 Milliarden Euro sollen neue Züge, Personal und Infrastruktur aufgebaut werden. Siemens Mobility erhält dabei einen Großauftrag, während die Deutsche Bahn vor zusätzlichen Belastungen im Schienennetz warnt. Siemens liefert 26 Hochgeschwindigkeitszüge Italo bestellt bei Siemens Mobility 26 Hochgeschwindigkeitszüge im Wert von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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