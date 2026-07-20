© Foto: Tarik Haiga on UnsplashDen Einbrüchen am japanischen und südkoreanischen Aktienmarkt konnten sich chinesische Basiswerte zuletzt entziehen. Vor allem Tencent sieht jetzt stark aus. Willkommen zum SmartBroker+ Chart der Woche - Tencent Hinter Technologieaktien, allen voran Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten, liegen einige schwere Wochen. Einmal mehr haben die Sorgen gegenüber der KI-Branche überhandgenommen. Neben technisch heiß gelaufenen Rallyes in ausgewählten Einzelwerten wie Micron, SanDisk und SK Hynix belasten hohe Unternehmensbewertungen das Sentiment. Dazu kommen die crashartigen Abverkäufe auf dem südkoreanischen und zuletzt auch auf dem japanischen Aktienmarkt, denen sich auch internationale Werte …
Enthaltene Werte: US64110W1027,KYG875721634,US01609W1027Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE