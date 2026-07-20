Kahlschlag in Wolfsburg - Dudenhöffer: VW muss sparen!
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|Kahlschlag in Wolfsburg - Dudenhöffer: VW muss sparen!
|Kahlschlag in Wolfsburg - Dudenhöffer: VW muss sparen
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|19:15
|Streit um den ID Polo für 25.000 Euro: "Mir geht dieses Schlechtgerede von VW so auf den Keks"
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|Auto-Experte im Interview: Kahlschlag in Wolfsburg - Dudenhöffer: VW muss sparen!
|Volkswagen steht nach Einschätzung von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vor einem tiefgreifenden Umbau. Wo Europas größter Autobauer jetzt anpacken muss: Alle Antworten im wO-TV-Interview.Der Konzern...
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