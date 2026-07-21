TRON Prognose: Warum die $0,33-Marke trotz 392 Millionen Wallets nicht bricht

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TRON verarbeitet über 90 Milliarden Dollar an USDT und zählt mehr als 392 Millionen Wallets, doch der Kurs klebt seit Wochen an 0,33 Dollar. Am 6. Juli aktivierte das Netzwerk ein Post-Quanten-Signaturverfahren auf dem Nile-Testnet und gehört damit zu den ersten großen Blockchains mit Schutz vor Quantencomputern. Tron Inc kauft jede Woche weitere TRX für die Unternehmenskasse und hält inzwischen mehr als 705 Millionen Token. Anchorage Digital eröffnete im Juli institutionelles TRX-Staking und schuf damit einen neuen Kapitalzugang für regulierte Fonds. Trotz all dieser Entwicklungen hat TRX seinen Seitwärtstrend nicht verlassen. Die Kluft zwischen Aktivität und Kursbewegung bestimmt die gesamte TRON Prognose in diesem Sommer. Bei Large-Cap-Token dauert es oft Monate, bis der Chart die Fundamentaldaten einholt. In der Zwischenzeit ziehen Presale-Projekte Kapital von Anlegern an, die sich früh positionieren wollen. Dieser Artikel beleuchtet die aktuelle TRON Prognose und ein Projekt, das vor seinem Listing bereits funktionierende Werkzeuge liefert.

TRON Prognose im Juli 2026: Rekord-Netzwerkaktivität trifft auf einen Kurs, der sich nicht bewegt

TRX notiert Mitte Juli bei rund 0,33 Dollar nach Wochen ohne klare Richtung, und die aktuelle TRON Prognose spiegelt diese Seitwärtsbewegung wider. Das Netzwerk hat die Marke von 392 Millionen Wallet-Adressen überschritten, ein Meilenstein, der die stetige weltweite Nutzung zeigt. Am 9. Juli kletterte die USDT-Versorgung auf TRON über 90 Milliarden Dollar, womit das Netzwerk die größte Stablecoin-Schiene im gesamten Kryptomarkt betreibt. Tron Inc erwarb am 17. Juli weitere 151.976 TRX zu einem Durchschnittspreis von 0,329 Dollar laut CoinMarketCap. Die Gesamtbestände des Unternehmens übersteigen jetzt 705 Millionen TRX als Teil der Digital-Asset-Treasury-Strategie.

Am 6. Juli aktivierte TRON das Post-Quanten-Signaturverfahren FN_DSA_512 auf dem Nile-Testnet, das Entwicklern erlaubt, NIST-zertifizierte Algorithmen wie Falcon-512 zu testen. Diese Algorithmen sollen Angriffe von Quantencomputern abwehren und die TRON Prognose langfristig stärken. Anchorage Digital startete im Juli institutionelles TRX-Staking und öffnete damit einen regulierten Kapitalweg für Fonds, die bisher keinen konformen Zugang zu TRX hatten. Justin Sun bestätigte fortlaufende TRX-Käufe und signalisiert damit langfristiges Vertrauen des Gründers in das Projekt.

Das Allzeithoch bei etwa 0,43 Dollar aus dem Dezember 2024 bleibt das Kursziel, auf das Analysten schauen. Prognosen von Changelly sehen TRX bis Jahresende zwischen 0,33 und 0,36 Dollar. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 25 in der Zone extremer Angst, obwohl Institutionen weiter akkumulieren.

TRON wickelte allein im ersten Quartal 2026 rund 2 Billionen Dollar an USDT-Transfers ab, und dieses Volumen macht das Netzwerk zu einer kritischen Infrastruktur für den gesamten Kryptomarkt. Dennoch hat der Token-Preis diese Bedeutung bisher nicht abgebildet. Die TRON Prognose hängt davon ab, ob institutionelle Käufe und Netzwerkwachstum den Widerstand bei 0,33 Dollar brechen. Genau diese Diskrepanz zwischen Netzwerkwachstum und Kursbewegung wirft eine Frage auf, die Anleger zunehmend in eine andere Richtung blicken lässt.

Pepeto liefert ein funktionierendes Trading-System vor dem Listing, das die meisten Token erst danach versprechen

Wenn die größten Netzwerke trotz Rekordaktivität keine Kursgewinne liefern, suchen Anleger nach früheren Einstiegspunkten. Das gilt auch für die aktuelle TRON Prognose, wo der Kurs trotz Bestleistungen stagniert. Genau diese Suche führt zu einem Meme-Coin-Projekt, das vor dem Listing funktionierende Produkte ausliefert.

Pepeto ist ein Meme Coin unter der Leitung eines ehemaligen Binance-Experten, der echte Produkte vor dem Exchange-Listing fertigstellt, statt sie als Zukunftspläne stehen zu lassen. Das Projekt betreibt bereits eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana bewegt, ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein, die bei jedem Transfer Gebühren erheben. Ein in die Plattform eingebauter Risikoscanner prüft Token-Verträge und meldet Probleme, bevor Käufer Kapital einsetzen.

Diese Schutzschicht existiert auf den meisten Meme-Coin-Plattformen am Markt nicht. Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar. Die Sicherheit des Presales wird durch SolidProof gewährleistet, da das unabhängige Audit-Unternehmen den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token spiegelt die Struktur wider, mit der der ursprüngliche Pepe Coin eine Bewertung von über 11 Milliarden Dollar erreichte, obwohl kein einziges Werkzeug für die Halter gebaut wurde.

Pepeto hat den Trading-Hub und die Bridge gestartet, noch bevor der Token an einer Börse gelistet wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Fortschritt in Echtzeit. Frühe PEPE-Halter verwandelten Einsätze von wenigen tausend Dollar in Vermögenswerte, die ihr finanzielles Bild veränderten. Im Nachhinein wünschten sich viele, mehr Kapital eingesetzt zu haben. Pepeto bietet Käufern die Möglichkeit, in ein Pepe-verbundenes Projekt in der Presale-Phase einzusteigen. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem der Presale-Preis verfügbar bleibt, bis das erwartete Binance-Listing ihn ablöst.

Fazit

Die TRON Prognose profitiert von Rekordaktivität und institutionellem Interesse, doch der Kurs bleibt in einer engen Spanne gefangen. Wer die aktuelle TRON Prognose betrachtet, sieht ein Netzwerk, das liefert, während der Markt wartet. Frühe TRX-Käufer, die bei 0,01 Dollar einstiegen, bauten mit wenigen tausend Dollar erhebliche Vermögenswerte auf und wünschten sich im Nachhinein mehr. Ein vergleichbares Muster zeichnet sich bei Pepeto ab, wo der Presale und das erwartete Binance-Listing die Gelegenheit bieten, ein Pepe-verbundenes Projekt zu einem Preis zu betreten, der nach dem Listing nicht mehr verfügbar sein wird. Die Wallets, die jetzt kaufen, positionieren sich vor dem Listing. Das Presale-Fenster wird mit jedem Tag kleiner.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle TRON Prognose für den Rest von 2026?

Analysten erwarten TRX zwischen 0,33 und 0,36 Dollar bis Jahresende, gestützt auf die Stablecoin-Aktivität mit über 90 Milliarden Dollar USDT auf dem Netzwerk und institutionelle Zuflüsse über Anchorage Digital. Das Allzeithoch bei 0,43 Dollar bleibt das obere Kursziel, wenn die Netzwerkaktivität weiter zunimmt und institutionelle Käufer den Widerstand bei 0,33 Dollar durchbrechen.

Welche Produkte bietet Pepeto vor dem Listing an?

Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain und Solana verbindet, und einen Risikoscanner, der unsichere Verträge erkennt, bevor Käufer ihr Kapital einsetzen. Das unabhängige Audit-Unternehmen SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Werkzeuge und den aktuellen Presale-Fortschritt in Echtzeit.