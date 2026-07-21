© Foto: KI-generiert mit DALL-EDer Konzern liefert Präzisionstechnik für Raketen, Kampfjets und Verkehrsflugzeuge. Die Gewinne steigen rasant und JPMorgan sieht für die kaum bekannte Aktie noch 32 Prozent Potenzial. Die Rede ist von Moog. Der US-Konzern gehört zu den weniger bekannten Profiteuren des weltweiten Ausbaus der Verteidigungs-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie. Der US-Konzern entwickelt hochpräzise Steuerungs- und Bewegungssysteme für Flugzeuge, Raketen, Satelliten und industrielle Anlagen. Die Technik steckt unter anderem in den Raketenprogrammen PAC-3, THAAD und Tomahawk. Moog liefert keine vollständigen Waffensysteme, das Unternehmen stellt jedoch zentrale Komponenten bereit, ohne die sich Flugzeuge, …
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