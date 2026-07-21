Trotz des nach wie vor ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran dürfte sich der DAX auch am Dienstag recht stabil halten. 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.866 Punkte. Nach zwei Verlustwochen in Folge hatte sich der DAX zum Wochenstart stabilisiert, auch wenn die Lage in Nahost unübersichtlich bleibt. Daran dürfte sich auch am Dienstag zunächst nichts ändern. Denn zwar bemühen sich die Vermittler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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