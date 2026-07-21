© Foto: Terry Chea - APArcher war bisher die große Lufttaxi-Wette. Jetzt baut das Unternehmen mit Anduril ein autonomes Militärflugzeug - und die Aktie explodiert. Die Aktie von Archer Aviation ist am Montag kräftig angesprungen. Auslöser war die Vorstellung der neuen Plattform "Thunder", die der Elektroflugtaxi-Entwickler gemeinsam mit dem Rüstungsunternehmen Anduril entwickelt hat. Das autonome Fluggerät mit senkrechtem Start und Landung soll bemannte Flugzeuge und Hubschrauber begleiten und sowohl im Verteidigungsbereich als auch in zivilen Anwendungen eingesetzt werden. Die Aktie legte fast 20 Prozent zu. Für Archer ist Thunder mehr als ein neues Produkt. Das Unternehmen versucht damit, sich vom reinen …
Enthaltene Werte: US03945R1023Den vollständigen Artikel lesen
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