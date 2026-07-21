Datum der Anmeldung:
17.07.2026
Aktenzeichen:
B3-80/26
Unternehmen:
Bolster Investment Partners B.V., Amsterdam/NL; Erwerb von Anteilen und Mit-Kontrolle an Life & Mobility HoldCo B.V., Doetinchem/NL, (L&M) gemeinsam mit Synergia Mobility Fund B.V. Veendendaal/NL (Synergia Capital Partners)
Produktmärkte:
Herstellung und Entwicklung von Komponenten für manuelle und elektrische Rollstühle, Hilfsmittel, Mobilitätshilfen
17.07.2026
Aktenzeichen:
B3-80/26
Unternehmen:
Bolster Investment Partners B.V., Amsterdam/NL; Erwerb von Anteilen und Mit-Kontrolle an Life & Mobility HoldCo B.V., Doetinchem/NL, (L&M) gemeinsam mit Synergia Mobility Fund B.V. Veendendaal/NL (Synergia Capital Partners)
Produktmärkte:
Herstellung und Entwicklung von Komponenten für manuelle und elektrische Rollstühle, Hilfsmittel, Mobilitätshilfen
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