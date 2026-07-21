Datum der Anmeldung:
17.07.2026
Aktenzeichen:
B5-74/26
Unternehmen:
EMZ Partners / Cervin / Enigma / Maple / STUV (Steinbach & Vollmann) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Drehriegel, Heißgeräteverschlüsse, Kühlraumverschlüsse, Paneelverbinder, Scharniere, Torbänder, Türbänder, mechanische Beschläge, mechanische Schlösser
17.07.2026
Aktenzeichen:
B5-74/26
Unternehmen:
EMZ Partners / Cervin / Enigma / Maple / STUV (Steinbach & Vollmann) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Drehriegel, Heißgeräteverschlüsse, Kühlraumverschlüsse, Paneelverbinder, Scharniere, Torbänder, Türbänder, mechanische Beschläge, mechanische Schlösser
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