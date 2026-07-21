Datum der Anmeldung:
17.07.2026
Aktenzeichen:
B3-79/26
Unternehmen:
BKK mkk - meine krankenkasse, Berlin; Absicht einer freiwilligen Vereinigung gemäß § 155 Abs. 1 SGB V mit der BKK Pfalz, Ludwigshafen
Produktmärkte:
Betriebskrankenkassen, GKV, gesetzliche Krankenversicherung
17.07.2026
Aktenzeichen:
B3-79/26
Unternehmen:
BKK mkk - meine krankenkasse, Berlin; Absicht einer freiwilligen Vereinigung gemäß § 155 Abs. 1 SGB V mit der BKK Pfalz, Ludwigshafen
Produktmärkte:
Betriebskrankenkassen, GKV, gesetzliche Krankenversicherung
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