Die Aufsichtsgremien der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLBNÖ) haben am Montagnachmittag eine umfassende Neuordnung beschlossen. Alle wesentlichen Industriebeteiligungen der Holding gehen künftig auf die RLB NÖ-Wien über. Die Maßnahme soll rückwirkend per 1. Jänner 2026 in Kraft treten. Zu den betroffenen Beteiligungen zählen unter anderem Agrana, Nöm, Strabag sowie Medienbeteiligungen und diverse Immobilien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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