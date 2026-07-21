Value Creation ist das Schlagwort der Stunde im Private-Equity-Geschäft - doch hinter dem Begriff steckt mitunter mehr Marketing als Substanz. Nicht so bei Triton: Der Private-Equity-Investor hat seit 2007 eine eigene Einheit, die für operative Wertsteigerungsmaßnahmen bei den Portfoliounternehmen zuständig ist. "Unsere Accelerator Unit besteht aus über 60 Spezialisten, die nur für uns arbeiten und auch auf unserer Payroll sind", erläutert Andi Klein, Managing Partner bei dem Finanzinvestor, im Gespräch mit FINANCE TV. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie Tritons Accelerator Unit aufgestellt ist und mit den Beteiligungen zusammenarbeitet • Wie es Triton mit dem Value-Creation-Team geschafft hat, über mehrere Beteiligungen hinweg jährlich eine halbe Million Euro an Leasingkosten einzusparen • Warum Triton trotz hauseigener Value-Creation-Unit weiterhin auf externe Berater setzt • Wie Künstliche Intelligenz und psychometrische Tests zur Value Creation beitragen Die Gesprächsteilnehmer: Host: Olivia Harder (FINANCE Magazin) Gast: Andi Klein (Managing Partner, Triton) Hinweis: Dieser FINANCE TV-Talk entstand in Kooperation mit Triton. _________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/