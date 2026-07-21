© Foto: Spencer Jones - picture alliance / Glasshouse ImagesNovartis hat den den Umsatz im zweiten Quartal leicht gesteigert, musste aber einen deutlichen Gewinnrückgang verkraften. Neue Medikamente und die Pipeline machen Mut.Novartis hat im zweiten Quartal 2026 den Umsatz wieder gesteigert und seine Jahresprognose bestätigt. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, legte der Nettoumsatz um 3 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar zu. Bei konstanten Wechselkursen entsprach das einem Plus von 1 Prozent. Wachstumstreiber waren vor allem die Medikamente Kisqali, Kesimpta, Scemblix, Pluvicto und Leqvio. Das operative Kernergebnis blieb mit 5,9 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau. Die operative Kerngewinnmarge sank jedoch auf 41,2 Prozent. Die …
Enthaltene Werte: CH0012005267Den vollständigen Artikel lesen
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