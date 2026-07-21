Top-Zahlen für das Silberprojekt: Mehr Reserven, längere Laufzeit, 91 Prozent Silberumsatz

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Silver Mines hat für das Bowdens-Silberprojekt eine neue DFS (Definitive Feasibility Study, eine Machbarkeitsstudie) vorgelegt und zugleich Reserven sowie Ressourcen aktualisiert. Der wichtigste Punkt: Die Erzreserven steigen auf 47,9 Millionen Tonnen mit 60,8 Gramm pro Tonne Silber. Darin enthalten seien 93,5 Millionen Unzen Silber. Damit rückt Bowdens stärker als großes, noch nicht entwickeltes Silberprojekt in den Fokus.
Silver Mines hat für das Bowdens-Silberprojekt eine neue DFS (Definitive Feasibility Study, eine detaillierte Machbarkeitsstudie) vorgelegt und damit den wirtschaftlichen Rahmen des Projekts deutlich geschärft. Die Studie weist höhere Reserven, eine längere mögliche Minenlaufzeit und starke Kennzahlen aus. Dabei sticht besonders hervor, dass Bowdens trotz der enthaltenen Zink- und Bleianteile klar von Silber geprägt ist.
Größere Reserven, längerer Plan
Die neuen Erzreserven belaufen sich auf 47,9 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 60,8 Gramm Silber pro Tonne. Darin enthalten seien 93,5 Millionen Unzen Silber sowie Zink und Blei als
Nebenmetalle. Gegenüber der Reservenschätzung von 2024 sei die Erzmenge um 46 Prozent gestiegen, der enthaltene Silberanteil um 30 Prozent.
Die Entwicklung ist zweistufig angelegt. In der ersten Stufe soll Silver Mines 29,9 Millionen Tonnen Erz über rund 16 Jahre abbauen. Eine zweite Stufe könne weitere 18,3 Millionen Tonnen einbeziehen und die operative Laufzeit auf insgesamt 26 Jahre verlängern. Dieser zweite Abschnitt beruht bei einem Teil der Abraum- und Tailings-Planung noch auf dem Niveau einer Vormachbarkeitsstudie, während die erste Stufe DFS-Niveau erreicht habe.
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