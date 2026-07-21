Die sich rückblickend darstellende Bodenbildung aus meiner letzten Analyse hat mit dem Rückgang unter 34,07 € klar ihren Anspruch verloren. Damals war bereits festgehalten worden, dass unterhalb dieser Marke Vorsicht angebracht und spätestens unter 32,65 € die positive Ausgangslage hinfällig wäre. Was folgte, war eine weitere Korrekturausdehnung von mittlerweile rund -37% seit dem Reaktionshoch vom 25. Mai bei 45,70 €. Der Abwärtsdruck nimmt nochmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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