Die Jungheinrich-Aktie geriet heute vor Börsenbeginn unter Druck. Auf Tradegate büßten die Papiere des Gabelstaplerherstellers 4,6 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Montag ein. Auslöser ist eine Prüfung durch die Bafin. Bafin hegt konkrete Verdachtsmomente Die Finanzaufsicht hat konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Jungheinrich gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Geprüft werden der veröffentlichte verkürzte Abschluss zum 30. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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