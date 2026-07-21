Warburg Research hat Redcare Pharmacy frisch unter die Lupe genommen und startet die Bewertung direkt mit einem Kaufvotum. Kursziel: 115 €. Analyst Yannik Siering sieht in der Online-Apotheke deutlich mehr Potenzial, als der aktuelle Börsenkurs widerspiegelt. Der Markt unterschätzt die Marge Der Aktienkurs preist eine EBITDA-Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent ein, also das untere Ende dessen, was Siering für realistisch hält. Er selbst rechnet bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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