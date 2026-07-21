Die Microsoft-Aktie legte gestern um +2,15% zu und konnte damit die Marke von 400 US$ zurückerobern. Das ist zunächst positiv, für eine echte Trendwende reicht dieser Anstieg aber noch nicht aus. Oberhalb des aktuellen Kursniveaus wartet mit dem Point of Control bei 425 US$ eine deutlich größere Hürde. Microsoft erobert die Marke von 400 US$ zurück Nach dem gestrigen Kursanstieg ist Microsoft wieder über den Bereich von 400 US$ gestiegen. Diese Zone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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