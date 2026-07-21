Spannende Neuigkeiten rund um einen geplanten Börsengang im Dunstkreis der Alibaba-Aktie: Demnach wagt die Beteiligung Moonshot AI innerhalb der nächsten sechs Monate einen IPO. Alibaba besitzt 36% des Unternehmens. Bei einem kolportierten Börsenwert von bis zu 30 Milliarden US$ entfällt ein Wert von über 10 Milliarden US$ auf den chinesischen Tech-Konzern. Mit seiner Investition von einer Milliarde US$ im Jahre 2024 hatte der chinesische Tech-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de