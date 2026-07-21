Die Siemens Energy-Aktie entwickelte sich seit der Abspaltung im Jahr 2020 zu einem der erfolgreichsten Energietechnologiewerte Europas. Lag der Ausgabekurs damals bei rund 20 €, erreichte die Aktie im April mit 190 € ein Rekordhoch. Nach einer zwischenzeitlichen Korrektur notiert sie am Dienstag aktuell bei 155 €. Nun stellt sich die Frage: Wird der Konzern unter dem neuen Namen Omterra seine Erfolgsgeschichte fortsetzen? Umbenennung in Omterra ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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