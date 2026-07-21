Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Lindt & Sprüngli Gruppe (ISIN CH0010570767/ WKN 870503) erzielte im ersten Halbjahr solide Ergebnisse, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Das organische Umsatzwachstum von 4,3% führte zu einem Umsatz von CHF 2,33 Mrd. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf CHF 260,2 Mio., die EBIT-Marge lag bei 11,2%. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten und die weiterhin hohe Volatilität des Marktes dämpften die Konsumentenstimmung und den Tourismus, insbesondere in Europa, und wirkten sich auf die Ergebnisse der Gruppe aus. Die Regionen Nordamerika und Rest der Welt verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. Mit gezielten Massnahmen zur Stabilisierung der Volumen im zweiten Halbjahr 2026 bestätigt die Gruppe ihren Ausblick für das Gesamtjahr und bleibt zuversichtlich hinsichtlich ihrer mittel- bis langfristigen Wachstumsziele. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de