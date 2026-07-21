Auch wenn das Jahr schwach startete - jetzt ist man wieder da! Trotz weiterhin starker Konkurrenz durch Nachahmerpräparate schaffte NOVARTIS ein überraschend starkes zweites Quartal: Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 14,4 Mrd. $, zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Umsatzplus von 1 %. Zum Jahresstart hatte NOVARTIS wegen der Markteinführung von Generika für einige seiner wichtigen Blockbuster noch ein Umsatzminus ausgewiesen. Nun trugen vor allem Volumensteigerungen zum Erlöszuwachs bei. Operativ verbuchte NOVARTIS im zweiten Jahresviertel einen Rückgang um 2 % auf knapp 4,8 Mrd. $, unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von fast 3,3 Mrd. $, wobei der Rückgang vor allem höheren Ertragssteuern und einem höheren Zinsaufwand geschuldet war. Der Kern-Betriebsgewinn blieb mit gut 5,9 Mrd. $ stabil und übertraf den Analystenkonsens von 5,3 Mrd. $ deutlich. Entscheidend für NOVARTIS wird nun die bereits angelaufene zweite Jahreshälfte. Wichtig hier: Man erwartet im zweiten Halbjahr mehrere wichtige Studienergebnisse. Daher sieht sich NOVARTIS weiterhin auf Kurs, seine Jahresprognose sowie seinen mittelfristigen Ausblick zu erfüllen. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management demnach weiterhin für das bereinigte operative Ergebnis mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Der Umsatz soll wiederum im niedrigen einstelligen Bereich zulegen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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