Die Aktie von Berkshire Hathaway kommt im Börsenjahr 2026 nicht so recht vom Fleck. Sie notiert derzeit bei 430 € und damit lediglich +1,4% im Plus seit Anfang des Jahres 2026. Die Performance könnte besser sein. Möglicherweise liegt es daran, dass Warren Buffett seinen CEO-Sessel verlassen hat. Wenn wir fundamental auf die Aktie schauen, stellt sich aber eine ganz andere Frage: Ist die Aktie jetzt fair bewertet? Die Kennzahlen und ein anderer Indikator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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