Union Pacific steht vor wichtigen Tagen. Am 23. Juli 2026 legt der US-Eisenbahnkonzern vor Handelsbeginn seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Nur wenige Tage später endet eine wichtige Frist im Prüfverfahren zur geplanten Fusion mit Norfolk Southern. Darauf kommt es jetzt an.• Union Pacific berichtet am 23. Juli die Q2-Zahlen.• Analysten erwarten Gewinn- und Umsatzwachstum.• Die geplante Fusion mit Norfolk Southern bleibt ein möglicher Langfrist-Katalysator.Damit rückt die Aktie genau in dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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