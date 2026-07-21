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ratgeberGELD.at
21.07.2026 13:39 Uhr
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(1)

Snowflake (SNOW): Die 280-Dollar-Marke entscheidet über Top oder Flop!

Droht nach dem Höhenflug der Absturz?

Rückblick

Zu Beginn des gezeigten Zeitraums befand sich die Aktie in einem starken Abwärtstrend. Ein massiver Kurssprung Ende Mai hat die Trendwende eingeleitet. Nach dem ersten Impuls konsolidierte der Kurs oberhalb des ansteigenden EMA 20.

Snowflake-Aktie: Chart vom 20.07.2026, Kürzel: SNOW, Kurs: 274.34 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei etwa 280 USD hat sich eine markante horizontale Widerstandslinie ausgebildet. Gelingt der dynamische Ausbruch mit entsprechendem Handelsvolumen, wird ein Kaufsignal ausgelöst. Das projizierte Ziel liegt im Bereich von 310 USD. Zur Absicherung dient das Niveau um den EMA 20.

Mögliches bärisches Szenario

Schafft es der Kurs nicht, diese Marke von 280 USD dynamisch und unter hohem Volumen zu überwinden, droht die Bildung eines bärischen Doppeltops. Unterhalb von 260 USD gerät die wichtige Support-Zone um 220 bis 230 USD ins Visier.

Meinung

Snowflake profitiert stark von der steigenden Nachfrage nach Dateninfrastrukturen für Künstliche Intelligenz. Initiativen wie Cortex Code und die Einbindung von KI-Tools beschleunigen die Plattformnutzung. Nach einer Schwächephase zu Beginn des Jahres stabilisierten sich die Ergebnisse wieder. Das verbrauchsbasierte Geschäftsmodell gewinnt bei Unternehmenskunden spürbar an Fahrt, was zu zweistelligem Produktumsatzwachstum führt. Neben dem reinen Umsatzwachstum blickt der Markt verstärkt auf die Ausweitung der operativen Margen und den freien Cashflow, was der Aktie nach der monatelangen Korrektur neuen Schwung verliehen hat.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 95.09 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.38 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Snowflake ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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