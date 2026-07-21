Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+50% in 13 Tagen - Steht der große Ausbruch jetzt bevor?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
21.07.2026 16:27 Uhr
293 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Wall Street etwas erholt - Technologiewerte ziehen an

DJ MÄRKTE USA/Wall Street etwas erholt - Technologiewerte ziehen an

DOW JONES--Die Wall Street startet am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel. Vor allem bei Technologiewerten geht es kräftiger nach oben. Laut einem Bericht plant Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), die Preise bei sowohl fortschrittlichen als auch älteren Chips ab 2027 um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Dies sorgt bei Chip-Aktien wie Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices (AMD) für Aufschläge von bis zu 6,2 Prozent. Der Dow-Jones-Index steigt im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 52.004 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,5 bzw. 0,9 Prozent an.

Leicht gestützt wird die Stimmung von neuen diplomatischen Vorstößen im Iran-Krieg. Katar hat die Idee eines 10-tägigen Waffenstillstands sowie einer Aussetzung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus ins Spiel gebracht. Doch ob sich die USA und der Iran hierzu bereit erklären, bleibt bislang ungewiss. "Wir sehen wenig Anzeichen dafür, dass die jüngste Eskalation das Wirtschaftswachstum so stark schwächen wird, dass wir unsere Pro-Risiko-Einstellung ändern müssten", sagt Chefmarktstratege Jean Boivin von Blackrock Investment Institute.

Die Ölpreise drehen derweil ins Plus. Brent verteuert sich um 2,1 Prozent auf über 91 Dollar das Fass. Denn die Lage im Persischen Golf bleibt weiter angespannt, die USA und der Iran haben bereits die neunte Nacht in Folge ihre Attacken fortgesetzt. Zudem wurden auch Handelsschiffe in der Straße von Hormus angegriffen. Zu den Sorgen um das Angebot tragen auch die Drohungen der Huthi-Rebellen im Jemen gegen die saudische Schifffahrt im Roten Meer und die Angriffe der Ukraine auf die russische Energieinfrastruktur bei.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen mit den inflationstreibend höheren Ölpreisen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen klettert um 2 Ticks auf 4,61 Prozent. In der Folge steigt der Dollar-Index um 0,1 Prozent. Mit dem Ölpreisanstieg sinkt die Wahrscheinlichkeit von Leitzinssenkungen, die für Erhöhungen nimmt dagegen zu. Der Devisenmarkt ist weniger sensibel für geopolitische Entwicklungen geworden und konzentriert sich stattdessen stärker auf die Geldpolitik, wie es heißt. Der Goldpreis profitiert dagegen etwas von seinem Status als "sicherer Hafen". Die Feinunze verteuert sich 1,2 Prozent.

Unter den Einzelaktien gewinnt die Bilanzsaison an Einfluss: Die Aktien von General Motors ziehen um 0,4 Prozent an - der Konzern hat die Prognose für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr erneut angehoben. Auch 3M hat nach einer starken Geschäftsdynamik im ersten Halbjahr ihre Jahresziele angehoben, nachdem im zweiten Quartal Gewinn und Umsatz gestiegen sind. Die Aktie klettert um 8,7 Prozent. Die dänische Novo Nordisk verklagt den US-Rivalen Eli Lilly wegen irreführender Werbung - die Aktie schlägt sich mit plus 0,3 Prozent wacker.

Die 81 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount ist auf eine juristische Hürde gestoßen. Ein Bundesgericht in Kalifornien hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die es den Unternehmen temporär untersagt, die Transaktion abzuschließen. Unterdessen prüft das Gericht, ob die Fusion bis zur Klärung einer von einem Dutzend Bundesstaaten angestrengten Kartellklage blockiert bleiben soll. Die Aktien von Warner Bros Discovery sinken um 0,1 Prozent, Paramount Skydance legen um 0,6 Prozent zu. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     52.004,16  +0,3  +164,90    51.839,26 
S&P-500    7.481,83  +0,5  +38,55    7.443,28 
NASDAQ Comp 25.744,61  +0,9  +236,54    25.508,07 
NASDAQ 100  29.029,70  +1,5  +425,46    28.604,24 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,23 +0,01    4,23      4,19 
5 Jahre           4,34 +0,01    4,34      4,31 
10 Jahre          4,61 +0,02    4,61      4,58 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:03 
EUR/USD          1,1410  -0,0  -0,0004     1,1414   1,1407 
EUR/JPY          185,76  +0,2   0,3000     185,46  185,4000 
EUR/CHF          0,9257  +0,1   0,0012     0,9245   0,9243 
EUR/GBP          0,8526  +0,3   0,0029     0,8497   0,8493 
USD/JPY          162,78  +0,2   0,2900     162,49  162,5300 
GBP/USD          1,338  -0,4  -0,0048     1,3428   1,3426 
USD/CNY          6,7656  -0,0  -0,0012     6,7668   6,7668 
USD/CNH          6,7683  0,0  -0,0001     6,7684   6,7694 
AUS/USD          0,701  +0,2   0,0016     0,6994   0,6999 
Bitcoin/USD      66.481,03  +1,8  1.147,40    65.333,63 64.538,78 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         85,15  +2,3    1,92      83,23 
Brent/ICE         91,13  +2,1    1,91      89,22 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.054,51  +1,2   48,80    4.005,71 
Silber           58,61  +3,9    2,19      56,42 
Platin         1.610,60  +1,0   16,60    1.594,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.