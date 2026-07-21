Die schlechten Nachrichten für Adobe reißen nicht ab. Während sich die Aktie mit einem zwischenzeitlichen Plus von 15,7 Prozent im Juli mühsam vom Mehrjahrestief zurück kämpfte und kurzzeitig auch wieder über den GD50 ausbrach, sorgt die Morgan Stanley für neuen Verkaufsdruck. Die Investmentbank stuft den Softwarekonzern herunter und streicht das Kursziel von 365 Dollar auf 240 Dollar zusammen. Am Dienstag geht die Aktie deshalb fünf Prozent tiefer in den Handel.Mit dem heutigen Kursrutsch weitet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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