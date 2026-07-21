XRP Kurs bei 1,10 Dollar trotz 8 Millionen Ledger-Konten und SWIFT-Anbindung

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Der XRP Kurs verharrt Mitte Juli 2026 bei rund 1,10 Dollar, obwohl die Fundamentaldaten des Netzwerks stärker sind als je zuvor. Das XRP Ledger überschritt in dieser Woche die Marke von 8 Millionen aktivierten Konten und setzte damit einen neuen Adoptionsmeilenstein. Ripple bestätigte am 16. Juli die Unterstützung von SWIFT-Messaging und verband das Netzwerk direkt mit dem Bankensystem. Gleichzeitig fielen die Binance-Reserven auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten, was auf Akkumulation im Hintergrund hindeutet. Warum reagiert der XRP Kurs nicht auf diese Signale, und wo findet Kapital in diesem Umfeld den besseren Einstieg?

XRP Kurs im Widerspruch zwischen Netzwerkwachstum und Seitwärtsbewegung

Der XRP Kurs notiert am 21. Juli bei rund 1,10 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Das XRP Ledger erreichte in dieser Woche die Marke von 8 Millionen aktivierten Konten, ein frischer Adoptionsmeilenstein laut wallstreet-online. Ripple bestätigte am 16. Juli, dass das XRP Ledger nun SWIFT-Messaging unterstützt, ein Schritt, der den Token direkt an das Bankensystem anbindet, das weltweit von Tausenden Institutionen genutzt wird. Am selben Tag legte der XRP Kurs um vier Prozent zu, als die Meldung den Markt erreichte.

Die Binance-Reserven fielen laut CoinMarketCap auf 2,61 Milliarden Token und markierten damit den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Niedrigere Börsenreserven bedeuten in der Regel weniger sofort verfügbare Verkäufer auf dem Markt. Ripple erhielt am 6. Juli die vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg und erweiterte damit die europäische Reichweite des Unternehmens. Ein Ethikstreit im Senat könnte die Verabschiedung des CLARITY Act gefährden, und die Wahrscheinlichkeit auf Polymarket fiel auf 42 Prozent.

XRP-ETFs verzeichneten am 16. Juli den höchsten Tageszufluss des Monats, während die kumulierten Zuflüsse bei 1,47 Milliarden Dollar stehen. Die Börsenabflüsse stiegen von 41 Millionen auf rund 123 Millionen Token, was auf Akkumulation durch Großanleger hindeutet. Die Unterstützung für den XRP Kurs liegt bei 1,00 Dollar, und der Widerstand beginnt bei 1,18 und verstärkt sich bei 1,20 Dollar. Changelly nennt ein Juli-Durchschnittsziel von 1,16 Dollar bei einer Spanne von 1,07 bis 1,24 Dollar. Der XRP Kurs zeigt ein Netzwerk, das wächst, doch der Weg zur Vervielfachung bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar bleibt strukturell begrenzt.

Wie sich Pepeto als Handelsplattform im Presale positioniert

Wenn ein Netzwerk fundamentale Stärke zeigt, der Kurs aber nicht reagiert, richtet sich wachstumsorientiertes Kapital auf Einstiege mit einem eigenen Auslöser aus. Pepeto hält genau dieses Fenster offen, denn der Presale-Preis wird durch das erwartete Börsenlisting ersetzt, und dieser Wechsel braucht keine politische Entscheidung aus Washington. Die Plattform bringt eine Handelsinfrastruktur mit, die Research und Tausch an einem Ort vereint und drei fertige Werkzeuge vom ersten Tag an bereitstellt.

PepetoSwap ist eine integrierte Handelsplattform, über die Halter Token direkt tauschen können, ohne zwischen verschiedenen Apps und Vertragsscannern wechseln zu müssen. Ein Risk Scorer prüft vor jedem Trade die Vertragsschwachstellen und die Token-Konzentration, sodass Anleger eine klare Risikobewertung sehen, bevor sie Kapital einsetzen. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof führte vor dem Presale-Start ein vollständiges Audit des gesamten Vertragscodes durch, prüfte jede Funktion und bestätigte die technische Integrität der Plattform, bevor ein einziger Token auf dem offenen Markt gehandelt wird. Diese geprüfte Grundlage unterscheidet Pepeto von Projekten, die ohne externe Verifizierung an den Markt gehen.

Der Schöpfer des originalen Pepe-Tokens gehört zum Gründerteam, und diese Erfahrung floss direkt in die Architektur des Projekts ein. Im laufenden Presale kamen bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammen, während Käufer Positionen zu einem festen Einstiegspreis aufbauten. Mit 420 Billionen Token wurde das Angebot gezielt für hohes Börsenvolumen ab dem ersten Handelstag konzipiert. Jeder geprüfte Vertrag und jedes Tool lassen sich auf der offiziellen Pepeto-Website in voller Transparenz einsehen. Der Abstand zwischen dem Presale-Preis und dem erwarteten Listing-Kurs definiert den möglichen Gewinn. Sobald das erwartete Börsenlisting den Handel eröffnet, wird dieses Fenster dauerhaft geschlossen und durch den marktbestimmten Kurs ersetzt.

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Fazit

Der XRP Kurs zeigt Adoption, ETF-Zuflüsse und eine SWIFT-Anbindung, die auf fundamentale Stärke hindeuten. XRP war günstig, bevor der Anstieg im Jahr 2025 einsetzte, und die Wallets, die bei 0,50 Dollar einstiegen, bauten ernsthafte Positionen auf, bevor der Markt die Bewegung bestätigte. Die Millionen, die jetzt in den Pepeto-Presale fließen, zeigen die gleiche Überzeugung in einer völlig anderen Phase. Der Schöpfer des originalen Pepe-Tokens im Gründerteam, ein SolidProof-Audit auf jedem Vertrag und mehr als 10 Millionen Dollar an gesammeltem Kapital sprechen für ein Projekt, das der Markt früh belohnen könnte. Der XRP Kurs braucht einen Senatsbeschluss, doch der Presale braucht nur das Listing, und dieses Fenster schließt sich endgültig.

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Häufig gestellte Fragen

Wie steht der XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs notiert bei rund 1,10 Dollar mit Unterstützung bei 1,00 Dollar und Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Das XRP Ledger überschritt 8 Millionen Konten, und die SWIFT-Anbindung stärkt die fundamentale Position des Tokens. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1,16 Dollar.

Wo können Anleger den Pepeto-Presale erreichen?

Der Presale ist auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com zum aktuellen Preis verfügbar. Pepeto bietet PepetoSwap, einen Risk Scorer und ein SolidProof-Audit unter der Leitung des Schöpfers des originalen Pepe-Tokens, mit mehr als 10 Millionen Dollar an gesammeltem Kapital vor dem erwarteten Listing.